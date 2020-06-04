Украинцу в аптеке продали упаковку успокоительного с макаронами внутри

Горожанин приобрел успокоительное «Седасен» в одной из аптек, но какого же было его удивление, когда, придя домой, вместо таблеток он обнаружил в баночке… обычные макароны. Шокированный мужчина вернулся в аптеку и потребовал замены.
«В присутствии покупателя вскрыли еще одну упаковку этого же препарата. Внутри — таблетки. Правда, упаковка была из другой серии, но той же фирмы», — пишет сайт.
СМИ утверждают, что подобные случаи в Мелитополе не редкость. Правда, с помощью макарон жителей города еще не обманывали.