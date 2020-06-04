Украинцу в аптеке продали упаковку успокоительного с макаронами внутри

Рядовой визит в аптеку жителя Мелитополя Запорожской области обернулся большим скандалом из-за шокирующей находки, которую он сделал в упаковке одного из лекарств. Подробности этой истории приводит 4 июня сайт FaceNews

Случай на украинской почте. Посетительница нашла необычную замену медицинской маске © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«В присутствии покупателя вскрыли еще одну упаковку этого же препарата. Внутри — таблетки. Правда, упаковка была из другой серии, но той же фирмы», — пишет сайт.

СМИ утверждают, что подобные случаи в Мелитополе не редкость. Правда, с помощью макарон жителей города еще не обманывали.