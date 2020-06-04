Депутаты Верховной Рады проголосовали за уволтнение Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Трансляцию заседания парламента 4 июня вел телеканал «Рада»

Арахамия объяснил, почему Пристайко убирают из правительства © Facebook, david.braun

В частности, они одобрили проект постановления «Об увольнении Пристайко В.В. с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции».

Пристайко в июле 2017 года по указу пятого президента Петра Порошенко стал главой миссии Украины при НАТО. Через два года он был назначен заместителем главы Администрации президента, а 29 августа по предложению президента Владимира Зеленского Рада назначила его министром иностранных дел.

При этом 4 марта нардепы проголосовали за отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра, что повлекло за собой отставку всего правительства. В тот же день парламент утвердил новый состав Кабмина, где Пристайко был назначен вице-премьером по вопросам евроинтеграции Украины.