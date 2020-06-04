Решение поддержали 296 нардепов.
В частности, они одобрили проект постановления «Об увольнении Пристайко В.В. с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции».
Пристайко в июле 2017 года по указу пятого президента Петра Порошенко стал главой миссии Украины при НАТО. Через два года он был назначен заместителем главы Администрации президента, а 29 августа по предложению президента Владимира Зеленского Рада назначила его министром иностранных дел.
При этом 4 марта нардепы проголосовали за отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра, что повлекло за собой отставку всего правительства. В тот же день парламент утвердил новый состав Кабмина, где Пристайко был назначен вице-премьером по вопросам евроинтеграции Украины.