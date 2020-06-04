Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассматривается одним из главных кандидатов на должность наставника киевского «Динамо». С таким утверждением 4 июня со ссылкой на свои источники выступил сайт Dynamo.kiev.ua

Контракт Семина с «железнодорожниками» завершился в конце мая. Руководство не стало продлевать трудовое соглашение с 73-летним специалистом, который в позапрошлом сезоне привел «Локомотив» к золотым медалям российской Премьер-лиги. Киевское «Динамо» решило оригинально привлечь внимание к лесным пожарам на Украине © Facebook, FC Dynamo Kyiv

«По нашей информации, все разногласия и недопонимания между Семиным и президентом "Динамо" Игорем Суркисом, которые привели к отставке специалиста из киевского клуба, остались в прошлом. Имевшая место конфликтная ситуация полностью забыта», — пишет сайт.

Семин уже дважды становился во главе бело-синих: в 2007-2009 и 2010-2012 гг. Вместе с динамовцами он стал чемпионом Украины, обладателем Суперкубка, трижды выигрывал серебро и дважды выходил в финал Кубка страны. Также при Семине столичный клуб добирался до полуфинала Кубка УЕФА, где в принципиальном противостоянии уступил донецкому «Шахтеру».

В первый раз Семин покинул киевлян ради возвращения в «Локомотив», однако уже менее чем через полгода он был отправлен в отставку. В 2010 году он снова возглавил «Динамо», однако успехов на этой должности ему достичь не удалось, и через два года с ним был расторгнут контракт.

Сам Семин в недавнем интервью признавал, что уход из украинского клуба в 2009 году был ошибкой.

На сегодняшний день киевское «Динамо» возглавляет Алексей Михайличенко. Команда идет на четвертом месте в текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги.