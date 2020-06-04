В правительстве Украины пост вице-премьера по вопросам евроинтеграции вместо Вадима Пристайко займет Ольга Стефанишина по взаимному согласию. Об этом 3 июня в эфире канала «Украина 24» рассказал глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия

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Арахамия отметил, что, рассказывая о вступлении Украины в НАТО, Стефанишина продемонстрировала знание на память всех номеров директив, каким образом и что Украине сейчас мешает.

Также депутат заявил, что был приятно удивлен, когда в ответ на вопросы экономического комитета Рады, каким образом ввести здоровый экономический протекционизм, Стефанишина по памяти ответила, какие нужно принять директивы и какие поменять.