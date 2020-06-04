«Меняются по обоюдному согласию. Вадим изъявил желание быть послом в Великобритании. Он с очень большим профессиональным опытом и отличным знанием внешнеполитической ситуации. Прислушались к его доводам и начали искать нового человека, а Ольга Стефанишина много лет занимается вопросами евроинтеграции», — рассказал депутат.
Арахамия отметил, что, рассказывая о вступлении Украины в НАТО, Стефанишина продемонстрировала знание на память всех номеров директив, каким образом и что Украине сейчас мешает.
Также депутат заявил, что был приятно удивлен, когда в ответ на вопросы экономического комитета Рады, каким образом ввести здоровый экономический протекционизм, Стефанишина по памяти ответила, какие нужно принять директивы и какие поменять.