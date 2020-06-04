В Черновицкой области, являющейся лидером на Украине по числу заболеваний COVID-19, резко возросло число детей, которые болеют коклюшем, вероятно, из-за неудовлетворительной вакцинации. Об этом 4 июня рассказала заместитель директора областного Департамента здравоохранения Мария Полищук, передает сайт Черновицкой облгосадминистрации

Отмечается, что за 4 месяца зарегистрировали 79 случаев заболевания, а за аналогичный период прошлого года их было всего 6. Коронавирус: Черновицкая область самоизолировалась от Украины © REUTERS, GG/ANI/Gleb Garanich | REUTERS, GG/ANI/Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

«Это более чем десятикратный рост. Число заболевших увеличилось в Кельменецком, Выжницком, Новоселицком и Кицманском районах», — рассказала Полищук.

По ее словам, такой факт свидетельствует о том, что в этих районах детям делали недостаточное количество прививок АКДС. В некоторых регионах вакцинировали только 10% детей от плана.

В марте в области приостанавливали плановую вакцинацию из-за эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. В апреле ее восстановили. Все вакцины в области есть, утверждают власти.