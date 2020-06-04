Отмечается, что за 4 месяца зарегистрировали 79 случаев заболевания, а за аналогичный период прошлого года их было всего 6.
«Это более чем десятикратный рост. Число заболевших увеличилось в Кельменецком, Выжницком, Новоселицком и Кицманском районах», — рассказала Полищук.
По ее словам, такой факт свидетельствует о том, что в этих районах детям делали недостаточное количество прививок АКДС. В некоторых регионах вакцинировали только 10% детей от плана.
В марте в области приостанавливали плановую вакцинацию из-за эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. В апреле ее восстановили. Все вакцины в области есть, утверждают власти.