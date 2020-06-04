«У меня плохие новости. Эпидемическая ситуация у нас ухудшается, вчера мы зафиксировали 697 новых случаев коронавируса. Это означает, что медучреждения уже находятся в таком состоянии, при котором мы не можем вовремя госпитализировать всех нуждающихся», — заявил Пашинян в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
Он также отметил, что в стране сейчас около 20 тысяч носителей коронавируса, которые, не подозревая о своем заражении, становятся источниками инфекции. С учетом этого премьер-министр призвал строго соблюдать меры безопасности.
Согласно последним данным, в Армении зафиксировано 10 009 случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 158 человек, 3427 выздоровели.