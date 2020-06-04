Ситуация с коронавирусом в Армении ухудшается, больницы не смогут госпитализировать всех нуждающихся пациентов. Об этом заявил премьер-министр Армени Никол Пашинян, передает РИА Новости в четверг, 4 июня

«У меня плохие новости. Эпидемическая ситуация у нас ухудшается, вчера мы зафиксировали 697 новых случаев коронавируса. Это означает, что медучреждения уже находятся в таком состоянии, при котором мы не можем вовремя госпитализировать всех нуждающихся», — заявил Пашинян в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Согласно последним данным, в Армении зафиксировано 10 009 случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 158 человек, 3427 выздоровели.