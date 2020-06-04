«Это очередные глупости, которые Помпео произносит о Китае, Гонконге и Тайване, о правах человека и торговых спорах. Однако на этот раз он оклеветал руководителей КПК», — сказано в заявлении.

Пушков рассказал, чем закончатся попытки Помпео поссорить Россию с Китаем
Пушков рассказал, чем закончатся попытки Помпео поссорить Россию с Китаем
© РИА Новости, Илья Питалев
Северокорейский чиновник добавил, что мечта Помпео и Пентагона подорвать Коммунистическую партию и социализм несбыточна.

31 мая Майк Помпео сказал, что Китай стал более агрессивно распространять дезинформацию и проводить злонамеренные операции в киберпространстве.

По его словам, Коммунистическая партия Китая намерена разрушить западные идеи, западные демократии и западные ценности.