КНДР осуждает выступление госсекретаря США Майка Помпео, в котором он оклеветал руководство Коммунистической партии Китая (КПК), заявил пресс-секретарь международного отдела ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) главной северокорейской газете «Нодон синмун»

«Это очередные глупости, которые Помпео произносит о Китае, Гонконге и Тайване, о правах человека и торговых спорах. Однако на этот раз он оклеветал руководителей КПК», — сказано в заявлении.

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31 мая Майк Помпео сказал, что Китай стал более агрессивно распространять дезинформацию и проводить злонамеренные операции в киберпространстве.

По его словам, Коммунистическая партия Китая намерена разрушить западные идеи, западные демократии и западные ценности.