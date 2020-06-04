Правящая коалиция Германии одобрила программу поддержки экономики после пандемии коронавируса, сказал сопредседатель входящей в коалицию Социал-демократической партии Норберт Вальтер-Борянс 4 июня

«Программа поддержки насчитывает 130 миллиардов евро и станет одним из инструментов восстановления экономики», — приводит РИА Новости слова Вальтер-Борянса.

Министр финансов Олаф Шольц рассказал, что в пакете мер значится в том числе и пособие 300 евро на ребенка.

«Таких денег нет даже в Германии». Александр Рар о вызовах для экономики ФРГ во время пандемии © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Премьер-министр Маркус Зёдер уточнил, что вызвавшая ожесточенные споры в Германии идея ввести премии и на автомобили с двигателями внутреннего сгорания не получила поддержки.

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что переговоры продлились 21 час и назвала план поддержки амбициозным, который должен помочь преодолеть самый серьезный экономический кризис в истории ФРГ.