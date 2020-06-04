«По состоянию на 09:00 4 июня в Украине 25411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 747 летальных, 11042 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 588 новых случаев», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 3481 и 3210. Около 2 тысяч болеют в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской и Ровенской областях. В других регионах заболевших около тысячи и меньше.
По состоянию на утро 4 июня в центральную лабораторию поступило 1162 обращения. Всего с начала 2020 года поступило 62300 сообщения о подозрении на COVID-19.