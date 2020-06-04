На Украине с начала эпидемии зафиксировано 25411 случаев коронавируса, 747 летальных, 11042 пациента выздоровели. Об этом 4 июня сообщает Минздрав страны в своем Telegram-канале

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Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 3481 и 3210. Около 2 тысяч болеют в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской и Ровенской областях. В других регионах заболевших около тысячи и меньше.

По состоянию на утро 4 июня в центральную лабораторию поступило 1162 обращения. Всего с начала 2020 года поступило 62300 сообщения о подозрении на COVID-19.