Вооруженная дубинками и торами группа мужчин напала на автомобиль с полицейскими в Краснокутском районе Харьковской области. Об этом 3 июня сообщила Нацполиция на своем сайте

Ищенко стал главным полицейским Винницы. Националисты вышли на протест © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также установлено, что днем ранее эти же лица угрожали руководителю одного из отделов полиции и препятствовали его свободному передвижению. Инцидент произошел около 15:00 в сквере. Затем конфликт продолжился в фойе админздания областного главка полиции.

Против группы людей возбудили дела по ряду статей. Максимальное наказание предусматривает заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

По данным сайта MyKharkov.info, нападавшие принадлежат к общественной организации «Потон», известной своей борьбой с нелегальными киосками, которые торгуют алкоголем, а также аптек, продающих наркотики.