Агрессивно настроенные мужчины с палками, топорами и оружием назвали себя поселенцами Слобожанской Сечи. Они угрожали правоохранителям, порезали колеса и разбили ветровое стекло в машине. Кроме того, они сделали выстрел из оружия в боковое стекло.
Также установлено, что днем ранее эти же лица угрожали руководителю одного из отделов полиции и препятствовали его свободному передвижению. Инцидент произошел около 15:00 в сквере. Затем конфликт продолжился в фойе админздания областного главка полиции.
Против группы людей возбудили дела по ряду статей. Максимальное наказание предусматривает заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
По данным сайта MyKharkov.info, нападавшие принадлежат к общественной организации «Потон», известной своей борьбой с нелегальными киосками, которые торгуют алкоголем, а также аптек, продающих наркотики.