Ранее Лукашенко заявил, что белорусское общество «не созрело» для того, чтобы голосовать за женщину на президентских выборах, а также отметил, что Конституция страны написана «не под женщину», так как в ней говорится, что президент «обладает сильной властью».
По мнению авторов многочисленных обращений, слова Лукашенко носят дискриминационный характер и нарушают 47 статью Избирательного кодекса. В ЦИК объяснили, что эта статья устанавливает ограничения при проведении предвыборной агитации, но применяется к кандидатам только после их регистрации в соответствующем статусе.
«Понятие преждевременной агитации, на которую указывают заявители, избирательное законодательство не содержит. Таким образом, правовых оснований для вынесения требуемого заявителями предупреждения лицу, выдвигаемому кандидатом в президенты Республики Беларусь, не имеется», — говорится в сообщении.
В ЦИК также отметили, что позиция авторов обращений отражает их личное мнение.