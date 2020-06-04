Белорусский центризбирком ответил на обвинения граждан президента страны Александра Лукашенко в дискриминации женщин. Соответствующее сообщение накануне появилось на сайте ЦИК

Ранее Лукашенко заявил, что белорусское общество «не созрело» для того, чтобы голосовать за женщину на президентских выборах, а также отметил, что Конституция страны написана «не под женщину», так как в ней говорится, что президент «обладает сильной властью».

Самоизоляция по-белорусски. Зачем Лукашенко уволил кабмин и премьера Румаса © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк объяснили, что эта статья устанавливает ограничения при проведении предвыборной агитации, но применяется к кандидатам только после их регистрации в соответствующем статусе.

«Понятие преждевременной агитации, на которую указывают заявители, избирательное законодательство не содержит. Таким образом, правовых оснований для вынесения требуемого заявителями предупреждения лицу, выдвигаемому кандидатом в президенты Республики Беларусь, не имеется», — говорится в сообщении.

В ЦИК также отметили, что позиция авторов обращений отражает их личное мнение.