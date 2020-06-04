«Я неоднократно говорил в свое время, что хорошее интервью — это всегда и гипноз в том числе, это шаманство. Когда ты входишь в человека и начинаешь жить с ним одной жизнью какой-то, ныряешь в него, я бы сказал», — заявил Гордон.
По словам журналиста, многолетняя дружба с психотерапевтом Анатолием Кашпировским, не прошла для него даром — тот обучил Гордона «навыкам психологического влияния».
«Я вам скажу больше — мы сейчас с вами разговариваем, но гипноз уже идет. И я не исключаю, что многие наши телезрители начнут под нашу речь засыпать», — добавил он.
Ранее Гордон взял интервью у экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской, а также бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина).
После обрушившегося на журналиста потока критики со стороны украинских националистов, он заявил, что интервью были сделаны при содействии украинских спецслужб, а флеш-накопители с материалами переданы в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу о Крыме и Донбассе.