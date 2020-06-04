Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что владеет «профессиональными приемами», при помощи которых способен гипнотизировать людей во время интервью. Об этом он на днях заявил в интервью телеканалу «Украина 24»

«Я неоднократно говорил в свое время, что хорошее интервью — это всегда и гипноз в том числе, это шаманство. Когда ты входишь в человека и начинаешь жить с ним одной жизнью какой-то, ныряешь в него, я бы сказал», — заявил Гордон.

Что делал в Крыму и в Донбассе: Стрелков дал большое интервью Гордону © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Я вам скажу больше — мы сейчас с вами разговариваем, но гипноз уже идет. И я не исключаю, что многие наши телезрители начнут под нашу речь засыпать», — добавил он.

Ранее Гордон взял интервью у экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской, а также бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина).

После обрушившегося на журналиста потока критики со стороны украинских националистов, он заявил, что интервью были сделаны при содействии украинских спецслужб, а флеш-накопители с материалами переданы в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу о Крыме и Донбассе.