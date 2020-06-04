Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Хмельницкий на глазах у главного санитарного врача страны нарушил правила эпидемиологической безопасности – отправился с коллегами в кафе, чтобы выпить чашку кофе. Соответствующее фото накануне опубликовал Telegram-канал Офиса президента

«Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят с карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии», — говорится в сообщении.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Юлия Мендель.

При этом позади на фото можно увидеть главного санитарного врача Украине Виктора Ляшко, который также принял решение не надевать маску в кафе.

По состоянию на 3 июня на Украине зафиксировано 24 823 случая заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 735 человек, 10 440 выздоровели.