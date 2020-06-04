«Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят с карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии», — говорится в сообщении.
На фотографии за столиком, рядом с главой государства, сидят сразу шесть человек. Медицинскую маску, следуя установленным правилам, надела лишь пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
При этом позади на фото можно увидеть главного санитарного врача Украине Виктора Ляшко, который также принял решение не надевать маску в кафе.
По состоянию на 3 июня на Украине зафиксировано 24 823 случая заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 735 человек, 10 440 выздоровели.