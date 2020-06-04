Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру сказал, что если выбирать между бывшим вице-президентом демократом США Джо Байденом и президентом США республиканцем Дональдом Трампом, то меньшим злом для Москвы будет второй, неплохим партнёром для неё мог бы стать сенатор Берни Сандерс, вышедший из гонки

Как отметил эксперт, большое значение имеет тот факт, кто из кандидатов и каким образом победит на выборах, ведь президент, выигравший, как Трамп в 2016 году, на морально-волевых и с небольшим перевесом — это одна ситуация, а президент, который выиграл с большим перевесом, — это другая.

«Приходится выбирать из двух зол. Вопрос, что хуже. Хуже Байден со своей украинской повесткой, который будет долбить её, лишь бы выкрутиться из ситуации со своим сыном. Он более опасен, чем республиканец, который интересуется ещё и Китаем, помимо нас»,- заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру. Хантер Байден, нанеся удар по отцу, закрывает бизнес в Китае © AFP, GREG BAKER

Энергетическую компанию Burisma, в совет директоров которой до апреля 2019 года входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер, подозревали в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и незаконном получении лицензий на добычу недр.

«Трамп в этой ситуации — меньшее из зол, но только потому, что это для него последний срок, и потому что он хуже, чем Байден. Берни Сандерс в этом отношении был бы получше, но вероятность такого сценария крайне мала. Тут ещё важно, чтобы Трамп не потерял большинство ещё и в Конгрессе. Иначе это будет вторая попытка импичмента, а любой внутриполитический кризис американцы валят на нас. Не хотелось бы получать это на пустом месте», — сказал Абзалов.

Согласно опросу газеты The Washington Post и телекомпании ABC, проведённому 25-28 мая, за Байдена готовы проголосовать 53% респондентов, за Трампа — 43%.