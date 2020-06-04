В интервью изданию Украина.ру президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов выразил мнение, что ожидать каких-либо соглашений между Москвой и Вашингтоном можно не раньше объявления победителя президентских выборов в Америке

По словам эксперта, пока продолжается избирательная кампания, о чём-то договариваться с американским лидером будет крайне сложно. Для того, чтобы заручиться поддержкой на выборах, которые станут для него последними (согласно законодательству, один человек может занимать пост президента США не более двух сроков), Дональд Трамп при необходимости введёт какие угодно санкции, в том числе против России, если её снова обвинят во вмешательстве в голосование.

«Сейчас действия всех американских политиков за редким исключением завязаны на внутриамериканскую повестку, а пытаться играть на ней бессмысленно и не нужно. Каких-то конкретных договорённостей до ноября от него ждать бессмысленно. Он будет свою повестку гнуть, несмотря на эти договорённости, а вот после ноября, в зависимости от ситуации, какие-то договорённости можно будет заключить», — сказал в интервью изданию Украина.ру президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Коронавирус сближает Путина и Трампа, но оставляет между ними пропасть © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Он уверен, что если республиканцы на выборах сохранят большинство в Сенате, то Трампа нельзя будет отставить, и он сможет спокойно двигать свои внешнеполитические инициативы с Израилем, Россией или Китаем.

«Он захочет вписать своё имя в историю, и тогда, возможно, с ним можно будет договариваться. До того момента это делать бессмысленно, потому что всё будет упираться во внутриполитическую составляющую. Трамп может поучаствовать в каких-то мероприятиях, но предметных договорённостей и уж, конечно, смягчения режима мы не увидим», — добавил Абзалов.

Трамп обещал поладить с Россией и лично с российским президентом Владимиром Путиным ещё во время избирательной кампании 2016 года, но обвинение в сговоре с Кремлём ограничило ему свободу действий, и только весной 2020 года спецпрокурор Роберт Мюллер официально подтвердил, что никаких связей с российской стороной у миллиардера не было.