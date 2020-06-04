Запад понял, что не сумел ничего добиться от Минска путем сотрудничества, поэтому вновь обратил внимание на технологии «цветных революций». Об этом научный сотрудник Института славяноведения РАН, сотрудник Центра украинистики и белорусистики Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру 3 июня

Неоднозначное будущее Лукашенко. Эксперты об акциях оппозиции в Белоруссии © AP, Sergei Grits Александра Лукашенко провалились.

Тогда, как отметил эксперт, в западных аналитических центрах был сделан вывод, что надо работать с действующим режимом, а не против него. Такой разворот западной политики наступил в 2014-15 годах после украинского Евромайдана.

«Запад стал активно работать с нынешним официальным Минском, надеясь, что это изменит его внутреннюю и внешнюю политику. Сейчас господствует новое разочарование, так как Западу не удалось добиться от Лукашенко ничего… Ощущение того, что курс на нормализацию отношений с Лукашенко так ничего и не дал, стало на Западе превалирующим. Соответственно, технологии "цветных революций" становятся вновь актуальными для западной политики в отношении Белоруссии», — пояснил Неменский.

В августе в Белоруссии пройдут президентские выборы. В минувшие выходные белорусская милиция задержала около 30 сторонников оппозиции во время акций протеста против Лукашенко.

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