Если европейский рынок строился как объединение богатых стран, то идея о функционировании Евразийского экономического союза — это объединение стран с низким уровнем жизни, в большинстве которых население влачит достаточно жалкое существование. Об этом рассказал политолог Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Политолог Серенко: Ситуация с протестами в США выгодна и Трампу, и Байдену © предоставлено Андреем Серенко

«Так что тут придется смотреть на возможности России как самой зажиточной страны постсоветского пространства. Да, мы сами недовольны уровнем жизни в нашей стране, но по сравнению с центральноазиатскими странами мы гораздо богаче, чем они», — пояснил Серенко.

До тех пор, пока Россия не проведет успешную модернизацию собственной экономической модели, рассчитывать на какие-то серьезные внешнеполитические проекты, которые опирались бы на поддержку населения в интересующих нас странах, наивно, уверен политолог.

Надо сначала убедить самих россиян в том, что Россия начинает новую жизнь и начинает экономические реформы. И если эту модель поддержат россияне — то поддержат и все остальные, заключил собеседник издания.