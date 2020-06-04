У жителеймэтих стран низкая покупательная способность и ограниченные финансовые возможности, которые постоянно скукоживаются, поэтому строить общий рынок с помощью бедноты — занятие достаточно бесперспективное, подчеркнул эксперт.
«Так что тут придется смотреть на возможности России как самой зажиточной страны постсоветского пространства. Да, мы сами недовольны уровнем жизни в нашей стране, но по сравнению с центральноазиатскими странами мы гораздо богаче, чем они», — пояснил Серенко.
До тех пор, пока Россия не проведет успешную модернизацию собственной экономической модели, рассчитывать на какие-то серьезные внешнеполитические проекты, которые опирались бы на поддержку населения в интересующих нас странах, наивно, уверен политолог.
Надо сначала убедить самих россиян в том, что Россия начинает новую жизнь и начинает экономические реформы. И если эту модель поддержат россияне — то поддержат и все остальные, заключил собеседник издания.