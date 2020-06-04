Слишком многие детали говорят о том, что пандемия коронавируса была спланированной акцией мирового правительства, которое ставит своей целью установить контроль над человечеством. Об этом рассказал советско-украинский композитор и общественный деятель Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Композитор Быстряков: Украину продолжают доить ее заокеанские «друзья» © rian.com.ua

По его мнению, вирус, скорее всего, имеет искусственное происхождение, а конечной целью является передел рынков и сфер влияния.

Быстряков полагает, что в результате пандемии произойдет переформатирование рынка, потому что многим на Западе не нравится усиление роли Китая.

Не исключено, что пандемия — это элемент большой экономической войны, заключил собеседник издания.