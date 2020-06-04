«Я все-таки сторонник теории заговора. Слишком многие детали говорят о том, что все было спланировано. Мне кажется, что это репетиция большого поводка, который мировое правительство хочет надеть на человечество», — сказал он.
По его мнению, вирус, скорее всего, имеет искусственное происхождение, а конечной целью является передел рынков и сфер влияния.
Быстряков полагает, что в результате пандемии произойдет переформатирование рынка, потому что многим на Западе не нравится усиление роли Китая.
Не исключено, что пандемия — это элемент большой экономической войны, заключил собеседник издания.