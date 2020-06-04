На сегодняшний день на Украине официально коронавирусом заболело более 24 тыс. человек. В России этот диагноз подтвержден у более чем 432 тыс. граждан.
«Такая статистика непосредственно связана с тестированием, чьи масштабы ограничены по объективным причинам, и с нюансами диагностики, которые отчасти смогут быть прояснены лишь впоследствии. Это замечание относится и к России, и в ещё большей степени к Украине. Относительно благополучная украинская статистика по COVID-19 не должна порождать излишний оптимизм», — сказал Иванников.
По его словам, тестирование на Украине проходит в крайне ограниченных масштабах, а ряд регионов отказались предоставлять данные по заболевшим, ссылаясь на объективные причины.
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