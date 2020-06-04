Политолог и философ Сергей Иванников рассказал изданию Украина.ру, почему статистика Украины по коронавирусу не должна создавать какие-то иллюзии

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«Такая статистика непосредственно связана с тестированием, чьи масштабы ограничены по объективным причинам, и с нюансами диагностики, которые отчасти смогут быть прояснены лишь впоследствии. Это замечание относится и к России, и в ещё большей степени к Украине. Относительно благополучная украинская статистика по COVID-19 не должна порождать излишний оптимизм», — сказал Иванников.

По его словам, тестирование на Украине проходит в крайне ограниченных масштабах, а ряд регионов отказались предоставлять данные по заболевшим, ссылаясь на объективные причины.

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