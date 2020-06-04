Комментируя скандал с «пленками Деркача», на которых зафиксирован разговор Порошенко и тогдашнего вице-президента США Джо Байдена, Кива заявил, что в этой истории должны разбираться правоохранительные органы.
«Но действия по указке иностранных лиц в отношении кадровых решений, которые бы могли нести ущерб национальным и экономическим интересам моей страны, — это предательство, которое должно быть наказано. И это будет! Мы придем к власти и будем системно наказывать! Наша рука не дрогнет, мы наведем порядок в нашей стране! Всему свое время», — пообещал он.
Оппозиционер считает, что его партия сумеет вернуть на Украину мир и восстановить экономику страны.
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