Реванш, картины и миллиард долларов. Порошенко начал избирательную кампанию
Реванш, картины и миллиард долларов. Порошенко начал избирательную кампанию
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Комментируя скандал с «пленками Деркача», на которых зафиксирован разговор Порошенко и тогдашнего вице-президента США Джо Байдена, Кива заявил, что в этой истории должны разбираться правоохранительные органы. 

«Но действия по указке иностранных лиц в отношении кадровых решений, которые бы могли нести ущерб национальным и экономическим интересам моей страны, — это предательство, которое должно быть наказано. И это будет! Мы придем к власти и будем системно наказывать! Наша рука не дрогнет, мы наведем порядок в нашей стране! Всему свое время», — пообещал он.

Оппозиционер считает, что его партия сумеет вернуть на Украину мир и восстановить экономику страны.

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