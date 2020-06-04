Депутат Верховной Рады Украины, член фракции «Оппозиционной платформы - За жизнь» пообещал в случае прихода его партии к власти наказать предателей, к которым, по его мнению, принадлежит экс-президент Петр Порошенко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Реванш, картины и миллиард долларов. Порошенко начал избирательную кампанию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Джо Байдена, Кива заявил, что в этой истории должны разбираться правоохранительные органы.

«Но действия по указке иностранных лиц в отношении кадровых решений, которые бы могли нести ущерб национальным и экономическим интересам моей страны, — это предательство, которое должно быть наказано. И это будет! Мы придем к власти и будем системно наказывать! Наша рука не дрогнет, мы наведем порядок в нашей стране! Всему свое время», — пообещал он.

Оппозиционер считает, что его партия сумеет вернуть на Украину мир и восстановить экономику страны.

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