Москве, подчеркнул эксперт, уже давно пора работать с белорусским гражданским обществом, делать ставку на альтернативные политические движения, а не повторять ошибки, сделанные на постсоветском пространстве.
«Радует уже хотя бы тот факт, что в настоящий момент поддержка Россией Лукашенко не проявляется явно», — указал Константинов.
Политолог добавил, что на данном этапе западные страны слишком заняты вопросами пандемии, чтобы жестко реагировать на, по его мнению, беспредел белорусских правоохранителей в отношении оппозиционеров. Впрочем, грядущие выборы ими не будут признаны, заключил собеседник издания.