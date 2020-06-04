Лояльность Москвы по отношению к существующему в Белоруссии режиму лишь увеличивает количество русофобов, в то время как сам режим остается при своих интересах и при случае жестко разграничивает себя и Россию. Об этом рассказал минский политолог и общественный деятель Евгений Константинов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Константинов: Тихановский просто лицо протеста, а не реальный кандидат в президенты © Facebook, Евгений Константинов

«Радует уже хотя бы тот факт, что в настоящий момент поддержка Россией Лукашенко не проявляется явно», — указал Константинов.

Политолог добавил, что на данном этапе западные страны слишком заняты вопросами пандемии, чтобы жестко реагировать на, по его мнению, беспредел белорусских правоохранителей в отношении оппозиционеров. Впрочем, грядущие выборы ими не будут признаны, заключил собеседник издания.