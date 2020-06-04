По Белоруссии Китай практикует очень интересную внешне политическую схему, вкладываясь в небольшие государства рядом и создавая в них центры влияния, чтобы влиять на более крупные государства. Об этом рассказал китаевед Николай Вавилов в интервью изданию Украина.ру

Китаист Николай Вавилов: Китай подбирает крохи с советского стола © скриншот видео vk.com

Чтобы влиять на Германию, пояснил эксперт, Китай вкладывается в Чехию, а чтобы влиять на Индию, Китай вкладывается в Пакистан.

А в данном случае, по его словам, Китай пытается обезопасить свой проект «Шёлковый путь» и создать такую систему баланса на границах с Россией, чтобы сбалансировать союзниками влияние в России.

«Говорить о том, что 500 млн долларов сыграют ключевую роль в развитии Беларуси, сложно. Это не такая уж большая сумма, хотя китайцы постоянно говорят о том, что их проект «Большой камень» — индустриально-технологический парк — является прорывным в сотрудничестве с Белоруссией», — указал Вавилов.

Минск, в свою очередь, активно поддерживает развитие отношений с Китаем, пытается расширить там присутствие своей промышленной и сельскохозяйственной продукции, однако роль Китая в Белоруссии не надо переоценивать, считает специалист.

Против Белоруссии может сыграть ее слишком разновекторная политика, и китайские наблюдатели отмечают, что Минск активно ищет поддержки и Запада, и России, и Китая, что делает неясным направление развития ее отношений с партнерами, заключил собеседник издания.