«Грузия и Армения начинают открываться, но (не дай Бог, этого не пожелаешь ни грузинскому, ни армянскому народу) при открытии страны может произойти рост пандемии, которого не было, когда меры были более жесткие», — отметил эксперт.
По его словам, у Азербайджана несколько больше возможностей восстановить экономику за счет энергоносителей, однако в силу информационной закрытости там сложно оценить ситуацию с коронавирусом в регионах, а не в крупных городах вроде Баку или Нахичевани.
В Армении, указал Искандарян, вторая волна коронавируса, когда количество умерших все равно ниже среднего в мире, но оно увеличивается.
Когда закончится борьба непосредственно с пандемией, нужно будет каким-то образом выходить из экономического кризиса, а это сделать чрезвычайно сложно, потому что весь мир в кризисе, рынки у стран Кавказа небольшие, и серьезной помощи извне можно не ждать, добавил политолог.