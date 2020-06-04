Пока сложно сказать, насколько успешно страны Кавказа справились с коронавирусом, поскольку борьба с ним еще не завершена. Об этом рассказал директор Института Кавказа Александр Искандарян (Ереван) в интервью изданию Украина.ру

Политолог Искандарян о пандемии: Мир будет меняться, а Кавказ — нет © Sputnik /Asatur Yesayants

По его словам, у Азербайджана несколько больше возможностей восстановить экономику за счет энергоносителей, однако в силу информационной закрытости там сложно оценить ситуацию с коронавирусом в регионах, а не в крупных городах вроде Баку или Нахичевани.

В Армении, указал Искандарян, вторая волна коронавируса, когда количество умерших все равно ниже среднего в мире, но оно увеличивается.

Когда закончится борьба непосредственно с пандемией, нужно будет каким-то образом выходить из экономического кризиса, а это сделать чрезвычайно сложно, потому что весь мир в кризисе, рынки у стран Кавказа небольшие, и серьезной помощи извне можно не ждать, добавил политолог.