«Совсем не обязательно, что он развалится именно на бумаге. Но мы видим, что прежнего диалога внутри объединения не существует, страны не могут и не хотят помогать друг другу, границы закрыты, и, кроме общей валюты и взносов в НАТО, там осталось мало общего, а необходимость в новых альянсах есть», — пояснил эксперт.
По его словам, сегодня в мире есть необходимость в новых торговых преференциях, усилении друг друга политически и возможности помогать друг другу в сложных ситуациях, таких как коронавирус, тем более что это не последнее испытание для мира.
Евросоюз в прежнем виде точно закончится, но, возможно, какое-то время сохранится формально, подчеркнул Асафов. Что придет ему на смену, пока большой вопрос, какие очертания будет иметь эта новая коалиция, пока сказать сложно, добавил политолог.