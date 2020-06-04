Хотя Евросоюз формально не прекратит свое существование, прежнего диалога стран в рамках этого объединения уже не будет. Об этом рассказал политолог Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Асафов: После пандемии нас ждут локальные войны и новые союзы © РИА Новости, Владимир Трефилов

По его словам, сегодня в мире есть необходимость в новых торговых преференциях, усилении друг друга политически и возможности помогать друг другу в сложных ситуациях, таких как коронавирус, тем более что это не последнее испытание для мира.

Евросоюз в прежнем виде точно закончится, но, возможно, какое-то время сохранится формально, подчеркнул Асафов. Что придет ему на смену, пока большой вопрос, какие очертания будет иметь эта новая коалиция, пока сказать сложно, добавил политолог.