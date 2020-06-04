Освобождение Дариги Назарбаевой с должности спикера Сената тому подтверждение, и с каждым днем все больше становится ясно, что Токаев не технический президент, подчеркнул эксперт.
«Да и выступление главы Казахстана на саммите глав стран ЕАЭС лишний раз подтверждает, что он проводит свою политику, хоть и с большим сопротивлением старого госаппарата. Здесь важно понимать, что ЕАЭС в Казахстане позиционируется как чисто назарбаевский проект», — указал Гусев.
Так что влияние семьи Назарбаевых на казахстанскую политику постепенно будет ослабевать, но это историческая закономерность, и так было и будет всегда, заключил собеседник издания.