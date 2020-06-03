Лидера Объединённой гражданской партии Белоруссии Николая Козлова, который претендует на пост президента страны, оштрафовали за участие в несанкционированной акции и нарушение закона о массовых мероприятиях. Об этом 3 июня сообщает сайт naviny.by

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Акция, о которой идёт речь, проводилась в поддержку блогера Сергея Тихановского, подвергнутого административному аресту. В общей сложности в её ходе были задержаны около 30 человек, в числе которых оппозиционеры Николай Статкевич, Максим Винярский и Денис Урбанович.

Выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа. Сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов заканчивается 19 июня, а регистрация претендентов на пост главы государства будет проходить с 5 по 14 июля.