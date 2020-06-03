Бывший прокурор военной прокуратуры Украины и депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Максим Павлюк в 2019 году выиграл в лотерею компании М.С.Л 900 тыс. гривен (около 2,5 млн рублей). Об этом 3 июня говорится в его декларации о доходах за прошлый год, опубликованной на официальном сайте Нацагентства по вопросам противодействия коррупции

Юрий Луценко проиграл… в лотерею — Онищенко © facebook Александра Онищенко

Также в документе указано, что в 2019 году Павлюк получил 277 756 гривен (около 700 тысяч рублей) зарплаты в военной прокуратуре, 162 056 гривен зарплаты депутата (около 350 тысяч рублей), выплаты на оплату обучения от партии «Слуга народа» в размере 32 555 гривен (около 75 тысяч рублей), а также 56 гривен (около 150 рублей) бонусов от «Приватбанка».

Павлюку удавалось выигрывать призы три раза. В предыдущую декларацию о доходах он внес 322 тысячи гривен (около 700 тысяч рублей) в качестве «приза», а в 2018 году он указал 160 тысяч гривен (около 400 тысяч рублей) как «приз».

Являются ли такие призы выигрышем в каких-либо лотереях, депутат не указал.