«По словам собеседников агентства, Шкарлета рекомендовали многие работники сферы образования и науки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 47-летний Шкарлет — доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года ректор Черниговского национального технологического университета. Он является лауреатом Государственной премии Украины в сфере образования 2017 года за работу «Научно-теоретические, методические и технологические аспекты комплексной IT-поддержки деятельности инновационного университета».