На пост министра образования и науки Украины будет предложена кандидатура ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета. Об этом 3 июня агентству "Интерфакс-Украина" сообщили источники в университетской среде

Шмыгаль предложил Раде назначить новых министров © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Отмечается, что 47-летний Шкарлет — доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года ректор Черниговского национального технологического университета. Он является лауреатом Государственной премии Украины в сфере образования 2017 года за работу «Научно-теоретические, методические и технологические аспекты комплексной IT-поддержки деятельности инновационного университета».