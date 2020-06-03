Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал катастрофической ситуацию с соблюдением противоэпидемических норм в стране во время пандемии коронавируса. Об этом 3 июня сообщает «Sputnik Армения»

Заболевший коронавирусом Пашинян принял приглашение на московский Парад Победы © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«То, что я увидел с вашей помощью, — это катастрофа. Нет структуры в мире, которая могла бы решить вопрос такого масштаба. Даже если нарастить силы полиции в 4-5 раз», — заявил Пашинян.

Он потребовал от министра высокотехнологичной промышленности разобраться с ситуацией на почте, которую назвал позорной.

Однако Пашинян отметил, что правительство не сможет справиться с проблемой, если граждане не отнесутся к ней серьезно.

«В больницах мест практически нет. Скоро их не будет совсем, потому что за день такой темп роста остановить невозможно. Если бы введенные нами нормы соблюдались, то больных было бы меньше на 95%», — сказал премьер.

По последним данным, число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении составило более 10,5 тысяч.