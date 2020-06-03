«Кабинет министров на заседании в среду одобрил проект указа президента об установлении в Украине праздника — Дня фермера, который будет ежегодно отмечаться 19 июня», — говорится в сообщении.
В пояснительной записке указано, что в этот день на Украине в 2003 году был принят закон о фермерском хозяйстве.
Также в документе отмечается, что в стране зарегистрировано 47 тысяч субъектов с организационно-правовой формой «фермерское хозяйство», что составляет 62% от общего количества субъектов, занятых в аграрном секторе.