Президент Украины Владимир Зеленский решил, что в стране 19 июня будет ежегодно отмечаться День фермера. Соответствующее постановление правительства было обнародовано на его сайте 3 июня

Ищенко-VLOG: Почему Украина никогда не станет аграрной сверхдержавой? © Скриншот из видео Украина.ру

В пояснительной записке указано, что в этот день на Украине в 2003 году был принят закон о фермерском хозяйстве.

Также в документе отмечается, что в стране зарегистрировано 47 тысяч субъектов с организационно-правовой формой «фермерское хозяйство», что составляет 62% от общего количества субъектов, занятых в аграрном секторе.