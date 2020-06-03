В Европейском парламенте «глубоко обеспокоены сохраняющимся нежеланием белорусских властей улучшить избирательную среду и явным отсутствием намерения создать условия для подлинного равенства между кандидатами».
Представители Европарламента напомнили, что ранее уже осудили репрессии против демонстрантов и активистов гражданского общества, а теперь, считают они, «мы стали свидетелями существенного ухудшения ситуации».
В качестве примеров они называют задержание на минувших выходных видеоблогера Сергея Тихановского и оппозиционного лидера Николая Статкевича.
В Парламентской ассамблее ОБСЕ заявили, что задержание активистов «пугает общество». Также представители ассамблеи выразили надежду, что власти в Белоруссии сделают все возможное, чтобы создать полноценную и открытую среду для проведения выборов.
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Пока все 15 претендентов собирают подписи, чтобы зарегистрироваться в качестве официальных кандидатов.