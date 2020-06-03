Несколько международных организаций выразило обеспокоенность по поводу проходящей в Белоруссии предвыборной кампании, в ходе которой задержан уже целый ряд оппозиционных активистов. Об этом 3 июня сообщает belapan.by

Представители Европарламента напомнили, что ранее уже осудили репрессии против демонстрантов и активистов гражданского общества, а теперь, считают они, «мы стали свидетелями существенного ухудшения ситуации».

В качестве примеров они называют задержание на минувших выходных видеоблогера Сергея Тихановского и оппозиционного лидера Николая Статкевича.

В Парламентской ассамблее ОБСЕ заявили, что задержание активистов «пугает общество». Также представители ассамблеи выразили надежду, что власти в Белоруссии сделают все возможное, чтобы создать полноценную и открытую среду для проведения выборов.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Пока все 15 претендентов собирают подписи, чтобы зарегистрироваться в качестве официальных кандидатов.