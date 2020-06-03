Собаки обычно переносят COVID-19 легко и бессимптомно, у кошек же проявляются симптомы, типичные для острой респираторной инфекции. Об этом 3 июня сообщает rbc.ru со ссылкой на доклад специалистов из подведомственных Россельхознадзору организаций

В России впервые выявили COVID-19 у кошки © РИА Новости, Алтан Гочер | Перейти в фотобанк говорится в докладе.

На данный момент, согласно данным Всемирной организации здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения животных, кошки и собаки могут заражаться от людей, но не наоборот. Возможность передачи инфекции от одной кошки к другой уже подтверждена.

Специалисты рекомендуют больным COVID-19 сократить общение с питомцем, в частности не кормить его, не гладить и не давать лизать себе руки.

Россельхознадзор не считает необходимым устраивать массовое тестирование домашних животных на новую коронавирусную инфекцию. Тем не менее, ведомство рекомендует проверить питомцев, проявляющих симптомы респираторного заболевания, а также тех кошек и собак, чьи владельцы заражены COVID-19.Если у животного выявляют заболевание, его изолируют, а также назначают ему противовирусное и симптоматическое лечение.