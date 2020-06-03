«В частности, у животного [кошки] фиксировали повышенную температуру, кашель, чихание, истечения из носовой полости и глаз. У отдельных животных наблюдались признаки острой кишечной инфекции, сопровождавшейся рвотой и диареей», — говорится в докладе.
На данный момент, согласно данным Всемирной организации здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения животных, кошки и собаки могут заражаться от людей, но не наоборот. Возможность передачи инфекции от одной кошки к другой уже подтверждена.
Специалисты рекомендуют больным COVID-19 сократить общение с питомцем, в частности не кормить его, не гладить и не давать лизать себе руки.
Россельхознадзор не считает необходимым устраивать массовое тестирование домашних животных на новую коронавирусную инфекцию. Тем не менее, ведомство рекомендует проверить питомцев, проявляющих симптомы респираторного заболевания, а также тех кошек и собак, чьи владельцы заражены COVID-19.Если у животного выявляют заболевание, его изолируют, а также назначают ему противовирусное и симптоматическое лечение.