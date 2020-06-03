Российская исполнительница украинского происхождения Лолита Милявская шокировала Сеть образом для нового клипа, в котором графически она изображена с отдельно лежащими от тела конечностями и лысой головой. Фрагмент клипа на песню «Кислород» она обнародовала в Instagram 3 июня
«Мой долгожданный "Кислород" уже доступен на всех цифровых площадках. Слушайте и оценивайте (активная ссылка в профиле)», — написала она.
Подписчиков напугал образ Лолиты, но песня понравилась.
«Песня классная, но смотреть жутко», «Жутковато смотреть…», «Я аж испугалась, когда внезапно увидела», — написали ей в комментариях под видео.