Российская исполнительница украинского происхождения Лолита Милявская шокировала Сеть образом для нового клипа, в котором графически она изображена с отдельно лежащими от тела конечностями и лысой головой. Фрагмент клипа на песню «Кислород» она обнародовала в Instagram 3 июня

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