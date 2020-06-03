Лолита решила показать, как медицинская маска портит макияж, но засветила лишнее. Фанаты напуганы
Лолита решила показать, как медицинская маска портит макияж, но засветила лишнее. Фанаты напуганы
© РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк
«Мой долгожданный "Кислород" уже доступен на всех цифровых площадках. Слушайте и оценивайте (активная ссылка в профиле)», — написала она.

Подписчиков напугал образ Лолиты, но песня понравилась.

«Песня классная, но смотреть жутко», «Жутковато смотреть…», «Я аж испугалась, когда внезапно увидела», — написали ей в комментариях под видео.    

 

 