Жительница Одесской области несколько месяцев скрывала факт смерти женщины преклонного возраста от родных и односельчан из-за пенсии, которую получала вместо нее. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба региональной полиции

Киевлянин на первом свидании показал девушке труп пенсионерки в кладовке © pixabay.com

«На протяжении всего этого времени ее 60-летняя дочь делала вид, что ничего не произошло, ради пенсии, которую получала вместо умершей. Сумма, которую женщина получила от Пенсионного фонда, составила чуть больше 6 тысяч гривен (около 15 тысяч рублей — ред.)», — рассказали в полиции.

Действия женщины были квалифицированы по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины как мошенничество. В ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что правонарушительница не просто прятала тело матери, а совершала надругательство над ним, периодически посыпая солью, чтобы не разлагалось. Затем было возбуждено еще одно дело по ч. 3 ст. 297 УКУ. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.