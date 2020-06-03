Позицию Украины Ермак изложил во время встречи украинской делегации с немецкими коллегами в Берлине 2 июня. По его словам, процесс обмена якобы затормозился из-за эпидемии COVID-19 и недопуска представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) в ДНР и ЛНР.
«Движение к следующему взаимному освобождению, к сожалению, пока заторможено. И нам мешает не только коронавирусная эпидемия, но и конкретное невыполнение другой стороной договоренности "нормандского саммита" в Париже о допуске представителей МККК к местам содержания заложников на временно оккупированных территориях», — отметил Ермак.