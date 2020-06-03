Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил, почему процесс следующего обмена удерживаемыми лицами пока поставлен на паузу. Его слова 3 июня приводит пресс-служба Офиса главы государства

Якубин назвал очередной обмен пленными стратегическим гуманизмом Зеленского © Facebook, Алексей Якубин

«Движение к следующему взаимному освобождению, к сожалению, пока заторможено. И нам мешает не только коронавирусная эпидемия, но и конкретное невыполнение другой стороной договоренности "нормандского саммита" в Париже о допуске представителей МККК к местам содержания заложников на временно оккупированных территориях», — отметил Ермак.