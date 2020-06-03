Депутата Запорожского городского совета задержали за вымогательство и получение 12 тысяч долларов взятки. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба так называемой украинской прокуратуры Крыма

Страница позора. Как Порошенко получил взятку в $200 млн, а Зеленский упустил возможность заработать $1 млрд © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Отмечается, что депутат требовал от гражданина взятку за решение вопроса о выделении в собственность земельного участка на территории Запорожья. Имя депутата не называется. Как сообщает сайт 061.ua, задержали депутата от фракции «Оппозиционный блок» Александра Тищенко.

Ранее правоохранители зафиксировали получение депутатом первой части взятки, а 2 июня его задержали во время получения второй части оговоренной суммы в размере 243 тысяч гривен (около 600 тысяч рублей). Задержанному готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.