Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинскую сторону категорически не устраивает медлительность продвижения переговоров в рамках Минского процесса по урегулированию ситуации в Донбассе. Его слова 3 июня приводит пресс-служба Офиса президента

Украина хочет поговорить о Донбассе с США и Британией без России © скриншот LBTV | скриншот LBTV | Перейти в фотобанк

«Украину категорически не устраивает медлительность продвижения вперед в Минском формате. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы переговоры были более эффективными. Мы не только предложили перевод встреч в формат видеоконференций в режиме 24/7. Президент Украины Владимир Зеленский существенно расширил украинскую делегацию в составе Минской группы и повысил статус ее членов», — сказал Ермак.

Он также выразил благодарность немецкой стороне за поддержку в рамках «нормандского формата», а также за поддержку реформ. Во время переговоров стороны обсудили состояние выполнения договоренностей, заключенных по результатам саммита лидеров стран «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года.