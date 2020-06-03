Отмечается, что позицию Украины Ермак изложил во время встречи украинской делегации с немецкими коллегами в Берлине 2 июня.
«Украину категорически не устраивает медлительность продвижения вперед в Минском формате. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы переговоры были более эффективными. Мы не только предложили перевод встреч в формат видеоконференций в режиме 24/7. Президент Украины Владимир Зеленский существенно расширил украинскую делегацию в составе Минской группы и повысил статус ее членов», — сказал Ермак.
Он также выразил благодарность немецкой стороне за поддержку в рамках «нормандского формата», а также за поддержку реформ. Во время переговоров стороны обсудили состояние выполнения договоренностей, заключенных по результатам саммита лидеров стран «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года.