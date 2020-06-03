Революции при смене состава правительства Белоруссии не будет. Об этом 3 июня заявил президент страны Александр Лукашенко, говорится на его официальном сайте

Лукашенко побеждает и проигрывает © REUTERS, Vasily Fedosenko сказал Лукашенко.

Белорусский лидер заметил, что еще где-то полгода назад приступил к формированию будущего правительства.

Президент напомнил, что тогда уже в правительство пришли новые министры, а прежние были заменены или по их собственному желанию в связи с переводом на новую работу, или же, в редких случаях, за необеспечение соответствующего участка работы.

«Просто по болезни, другим причинам люди уходили на менее объемную работу. И полгода мы формировали новый состав правительства», — объяснил он.

Глава белорусского государства отметил, что масштабные изменения в составе правительства нежелательны еще и ввиду текущего момента — кризисных явлений в мировой экономике в условиях пандемии коронавируса.

Ранее Лукашенко сообщал о планах подготовить новый состав правительства до президентских выборов, которые назначены на 9 августа. Белорусский Совет министров с 2018 года возглавляет Сергей Румас. При этом глава республики заверил, что подавляющее большинство ныне действующих членов Совмина останутся на своих должностях.