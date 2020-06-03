Польское Управление по охране конкуренции и потребителей начало расследование против «Газпрома» и угрожает ему штрафом в размере 50 миллионов евро (3,8 миллиарда рублей) за отказ сотрудничать по делу о строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом 3 июня сообщила пресс-служба регулятора

Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить порядка $1,5 млрд польской PGNiG © РИА Новости, Александр Гальперин | Перейти в фотобанк

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против "Газпрома" за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования… "Газпрому" грозит штраф в размере до 50 миллионов евро за отказ от предоставления информации», — говорится в сообщении.

В 2015 году в польское управление поступило ходатайство шести компаний о получении согласия на создание совместного предприятия, ответственного за строительство и эксплуатацию «Северного потока-2». Управление своего согласия не дало.

Ходатайство было отозвано, однако участники сделки подписали соглашение о финансировании газопровода. По данным регулятора, за нарушение запрета на слияние без согласия главы управления, предпринимателям грозит штраф в размере до 10% его годового оборота.