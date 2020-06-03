В 2018 году Управление по охране конкуренции и потребителей Польши инициировало расследование в отношении «Газпрома» и пяти его партнеров по «Северному потоку-2» (OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie). По мнению регулятора, «Газпром» без предварительного согласия управления заключил финансовую сделку с этими компаниями, которая в результате может привести к ограничению конкуренции.
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против "Газпрома" за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования… "Газпрому" грозит штраф в размере до 50 миллионов евро за отказ от предоставления информации», — говорится в сообщении.
В 2015 году в польское управление поступило ходатайство шести компаний о получении согласия на создание совместного предприятия, ответственного за строительство и эксплуатацию «Северного потока-2». Управление своего согласия не дало.
Ходатайство было отозвано, однако участники сделки подписали соглашение о финансировании газопровода. По данным регулятора, за нарушение запрета на слияние без согласия главы управления, предпринимателям грозит штраф в размере до 10% его годового оборота.