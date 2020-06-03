Глава МИД ФРГ Хайко Маас раскритиковал угрозы президента США Дональда Трампа развернуть войска для подавления волны протестов, охвативших американские города. Он сказал об этом в комментарии изданию Spiegel 3 июня

Массовые беспорядки повышают шансы Трампа на переизбрание — эксперт из США © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«Вместо того, чтобы лить масло в огонь, мы должны искать примирения. Вместо того, чтобы сеять между нами раздор, мы должны сотрудничать вместе против радикальных экстремистов… "Несправедливость в одном месте угрожает справедливости в любом другом" (цитата Мартина Лютера Кинга — ред.). COVID-19 угрожает не только жизням, здоровью и благополучию, но и в целом самым слабым. Вирус также питает расизм и антисемитизм по всему миру», — заявил Маас.

Ранее он заявлял, что с пониманием относится к мирных акциям протеста в США, выразив надежду, что они «возымеют какой-то эффект».

В США уже больше недели продолжаются массовые беспорядки, спровоцированные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.