Депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении законопроект о праве украинцев менять отчество. Трансляцию заседания 3 июня вел парламентский телеканал

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В Гражданском кодексе предлагается предусмотреть право человека с 16 лет на свое усмотрение менять не только фамилию и имя, но и отчество. В возрасте с 14 лет предлагается право изменить отчество с согласия родителей или попечителя.

Возражения одного из родителей относительно изменения отчества ребенка предлагают решать с помощью органа опеки или суда. Соответствующие изменения предлагается внести также в Семейный кодекс.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан во исполнение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Гарнага против Украины» от 16 мая 2013 года. ЕСПЧ установил нарушение статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ввиду того, что соответствующие положения законодательства Украины сформулированы недостаточно четко.