Об изнасиловании 26-летней девушки правоохранителями в отделении полиции Кагарлыка Киевской области знали многие сотрудники, которые в тот день находились в помещении. Об этом жертва впервые публично заявила в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНИАН

Отмечается, что девушку вызвали на допрос как свидетеля по делу о краже товаров в одном из сельских магазинов. Бывший муж изнасилованной в полицейском участке на Украине заявил, что его тоже звали © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Завели меня на второй этаж и там уже начали: "Давай, рассказывай о магазине… Говорю: "Я даже не знала, что его ограбили, или что". "Да что ты мне рассказываешь?! Ты что, врешь?". Там полицейскому говорит: "Давай, неси противогаз". Двери открыты были. И там их много сидело, по кабинетам: там тот, там тот — и все же слышали, и никто не выходил», — заявила пострадавшая.

Женщина рассказала, что полицейские надевали ей на голову противогаз и зажимали его снизу. После побоев потерпевшую приковали наручниками к батарее в коридоре, а сами пошли выпивать спиртное.

По ее рассказу, вскоре оба полицейских отвели ее в кабинет, где один из них ее изнасиловал, тогда как другой сел за компьютер.