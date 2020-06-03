Отмечается, что девушку вызвали на допрос как свидетеля по делу о краже товаров в одном из сельских магазинов.
«Завели меня на второй этаж и там уже начали: "Давай, рассказывай о магазине… Говорю: "Я даже не знала, что его ограбили, или что". "Да что ты мне рассказываешь?! Ты что, врешь?". Там полицейскому говорит: "Давай, неси противогаз". Двери открыты были. И там их много сидело, по кабинетам: там тот, там тот — и все же слышали, и никто не выходил», — заявила пострадавшая.
Женщина рассказала, что полицейские надевали ей на голову противогаз и зажимали его снизу. После побоев потерпевшую приковали наручниками к батарее в коридоре, а сами пошли выпивать спиртное.
По ее рассказу, вскоре оба полицейских отвели ее в кабинет, где один из них ее изнасиловал, тогда как другой сел за компьютер.