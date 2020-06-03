Главный оперный театр и один из ведущих культурных центров Бельгии «Ла Монне» разместил рекламу нового сезона с использованием фото и видео драк депутатов в Верховной Раде Украины. Об этом 3 июня сообщает «Бабель»

Отмечается, что театр финансируется государством. Драка в Раде украсила афишу китайского панк-фестиваля © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«В промо-кампании использовали потасовки "свободовца" Игоря Мирошниченко с коллегами-коммунистами, а также знаменитый захват Олегом Барной на тот момент премьера Арсения Яценюка в декабре 2015 года», — говорится в сообщении.

Видео потасовок в Раде театр использовал и в промороликах. На видео есть инцидент с забрасыванием яйцами спикера Владимира Литвина в 2010 году.

В пояснении к кампании театр указывает, что человечество вошло в новое десятилетие, которое может стать периодом политической и социальной нестабильности в мире.

«Мы не можем отвернуться от насущных проблем, стоящих перед современным обществом», — говорится в аннотации к сезону, который стартовал в марте.