Как сообщает LIGA.net, сейчас ее пост недоступен из-за настроек конфиденциальности, однако журналистка разрешила изданию показать скрин ее поста. По ее словам, она снимала видео, как «активисты/грабители» ворвались в магазин. У нее пытались отобрать камеру.
«А потом момент — и в глазах потемнело от удара кулаком. Я вырубилась на несколько секунд и упала. Штатив с камерой также упали мне на стопу», — рассказала журналистка.
В больнице у Шевченко диагностировали перелом двух пальцев на ноге и легкую травму головы. Она добавила, что лицо нападающего удалось заснять за секунду до инцидента.