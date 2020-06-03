Журналистка «Голоса Америки» Христина Шевченко заявила, что подверглась нападению во время съемок сюжета об акциях протеста в США. Об этом она сообщила в Facebook

Как сообщает LIGA.net, сейчас ее пост недоступен из-за настроек конфиденциальности, однако журналистка разрешила изданию показать скрин ее поста. По ее словам, она снимала видео, как «активисты/грабители» ворвались в магазин. У нее пытались отобрать камеру. Лидер украинских неонацистов объяснил, чем отличаются протесты в США от Майдана © Facebook, Андрій Білецький | Facebook, Андрій Білецький | Перейти в фотобанк

«А потом момент — и в глазах потемнело от удара кулаком. Я вырубилась на несколько секунд и упала. Штатив с камерой также упали мне на стопу», — рассказала журналистка.

В больнице у Шевченко диагностировали перелом двух пальцев на ноге и легкую травму головы. Она добавила, что лицо нападающего удалось заснять за секунду до инцидента.