Полиция Парижа за вечер вторника, 2 июня, задержала 18 человек, участвовавших в несогласованной акции протеста против расизма и полицейского произвола, передает радиостанция RMC со ссылкой на полицию

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«В ходе инцидентов, произошедших во время организованной в Париже запрещенной акции по призыву комитета поддержки семьи Адама Траоре, были задержаны 18 человек», — говорится в сообщении.

Точные причины задержания не назывались.

Ранее сообщалось, что начинавшаяся мирно манифестация впоследствии переросла в столкновения протестующих с полицией. Для разгона нарушителей спокойствия стражи правопорядка применили слезоточивый газ.

Летом 2016 года в Париже и пригородах несколько дней продолжались беспорядки, спровоцированные смертью 24-летнего Адама Траоре. Молодой человек скончался во время перевозки до отделения полиции, которой предшествовала стычка с правоохранителями. Родственники Траоре полагают, что молодой человек был убит сотрудниками полиции.