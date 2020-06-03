Акция, участие в которой приняли около 20 тысяч человек, проводилась в знак протеста против повторной медицинской экспертизы в рамках расследования дела о гибели темнокожего молодого человека при задержании силами правопорядка в 2016 году.
«В ходе инцидентов, произошедших во время организованной в Париже запрещенной акции по призыву комитета поддержки семьи Адама Траоре, были задержаны 18 человек», — говорится в сообщении.
Точные причины задержания не назывались.
Ранее сообщалось, что начинавшаяся мирно манифестация впоследствии переросла в столкновения протестующих с полицией. Для разгона нарушителей спокойствия стражи правопорядка применили слезоточивый газ.
Летом 2016 года в Париже и пригородах несколько дней продолжались беспорядки, спровоцированные смертью 24-летнего Адама Траоре. Молодой человек скончался во время перевозки до отделения полиции, которой предшествовала стычка с правоохранителями. Родственники Траоре полагают, что молодой человек был убит сотрудниками полиции.