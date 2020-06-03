«Что значит дела конкретные? Ой, Саакашвили пришел, разочаровал людей. Да пошли все к черту, кто так думает! Занимайтесь своим [делом]. Надоело мне это. Ой, назначили, а когда будут дела? Все в ваших руках… К чертовой матери, сколько можно? "А мы так надеялись, разочаровал". Сами пошевелитесь», — заявил он.
Ситуацию активно начали комментировать в сети.
«Давайте меньше разговоров! Уже годовщина будет. Месяц», «Хочется скорее увидеть результат удачи», «А когда будут дела? Конкретные. И по МВФ откажитесь», «Уже и Саакашвили есть, а ничего не меняется».