Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили во время онлайн-встречи с представителями бизнеса сорвался после вопроса о конкретных делах и не сдержал эмоции. Об этом 3 июня сообщает Politeka

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