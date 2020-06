В США уже больше недели продолжаются массовые беспорядки, спровоцированные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час

«Демонстранты бросают снаряды в полицию… Это очень опасно для всех… Мы будем производить аресты и применять силу…», — говорится в Twitter-аккаунте городской полиции.

Situation update about actions right after 9 pm: Some peaceful demonstrators in Pioneer Square. Some violent and aggressive actions near Justice center. Police respond with riot control agents to disperse those engaged in criminal activity. pic.twitter.com/VSA6slw3ib — Jami Resch (@ChiefResch) June 3, 2020

​The large crowd remains on SW 4th and Taylor near the fencing surrounding the Justice Center. We appreciate that no one is trying to tamper with the fence. Let's keep this peaceful.

— Portland Police (@PortlandPolice) June 3, 2020

​Demonstrators are throwing projectiles at police--some are coming from up above in a parking garage. This is very dangerous for all. Our sound truck is advising that this is an unlawful assembly and to leave now. We are telling people to turn around and leave northbound.

— Portland Police (@PortlandPolice) June 3, 2020

​We are advising the crowd that this is an unlawful assembly. We will be making arrests and using force, that may include riot control agents and impact munitions. Leave now. Disperse to the north.

— Portland Police (@PortlandPolice) June 3, 2020

​По данным полиции Портленда, во время демонстрации 1 июня в городе были задержаны 10 человек, шесть из которых оштрафованы. Основанием для задержания стали нарушение общественного порядка, неподчинение полиции, нахождение на улице в комендантский час и ношение оружия.

Подобное происходит и в других городах. Полиция города Шарлотт в штате Северная Каролина задержала одного из демонстрантов, принесшего с собой винтовку с двумя магазинами патронов.

A protestor was just arrested with an AR Rifle with two 30-round magazines. — CMPD News (@CMPD) June 3, 2020

Как сообщают местные СМИ, начавшийся 2 июня в Шарлотте мирный протест с наступлением вечера перерос в беспорядки. Между полицейскими и протестующими начались столкновения, митингующие начали забрасывать сотрудников правопорядка бутылками с водой, камнями, фейерверками. Полиция прибегла к использованию слезоточивого газа для разгона толпы.

Officers continue to issue dispersal orders to protect protesters and officers from bottles that are being thrown. — CMPD News (@CMPD) June 3, 2020

Тем временем полиция Нью-Йорка к 1:00 (08:00 мск) 3 июня задержала более 200 участников беспорядков. По данным CNN, задержания начались с наступлением комендантского часа в 20:00 (03:00 мск), который продлится до 05:00 (13:00 мск). Цифра, как ожидается, будет расти.

По мнению газеты New York Post, повторение масштабных грабежей удается предотвращать благодаря действиям полиции. Часть улиц, ведущих в район Сохо, где много магазинов и где в предыдущие ночи активно действовали грабители, перекрыта стражами порядка. Дополнительные меры безопасности предпринимают и владельцы магазинов. Так, здание универмага Saks на Пятой авеню окружено колючей проволокой, по периметру дежурят сотрудники частной охранной компании с собаками.

А в район Вашингтона, где также вспыхнули протесты, Пентагон перебросил около 1,6 тысячи военнослужащих, которые находятся «в состоянии повышенной боевой готовности», однако не принимают участия в действиях гражданских властей.

«Солдаты, находящиеся на действительной службе, размещены на военных базах столичного региона, но не в самом Вашингтоне», — заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман Reuters.

Всего за время протестов, по подсчетам Associated Press, было убито по меньшей мере 11 человек. Агентство сообщает об убитых в Луисвилле (штат Кентуки), Сент-Луисе (штат Миссури), Окленде (штат Калифорния), Давенпорте (Штат Айова), Миннеаполисе (штат Миннесота), Омахе (штат Небраска), Детройте (штат Мичиган) и пригороде Чикаго (штат Иллинойс). Как отмечается, большинство погибших были афроамериканцами.

В то же время агентство указывает, что точное число погибших и пострадавших по всей стране пока не известно.