По его словам, в Казахстане нет понятия «национальное меньшинство».
Токаев отметил, что более 3,5 миллиона русских, проживающих в стране, являются неотъемлемой частью народа и пользуются всеми правами. Он добавил, что вклад русских в становление и развитие Казахстана огромен.
На слова журналиста о том, что местные жители отмечают тенденции переименования русских названий населенных пунктов, Токаев заметил, что повального переименования нет, возвращаются исконные топографические названия.
«Власть не ставит перед собой цель полностью убрать русские названия», — высказался Токаев, добавив, что каждому переименованию предшествует историческое обоснование при учете мнения граждан.
В то же время президент Казахстана не согласился с утверждением о дискриминации в отношении желающих поступить на госслужбу. Токаев подчеркнул, что представители славянских и других этносов представлены в правительственных учреждениях, парламенте и местных органах власти.
«Русские вносят значительный вклад в развитие малого и среднего бизнеса, промышленность, сельское хозяйство. По Конституции, русский язык официально употребляется в государственных органах», — сказал казахстанский лидер.
По данным на январь 2020 года, в Казахстане проживает 18,6 миллиона человек. Большую часть населения составляют казахи (68,51%). На втором месте по численности — русские (18,85%).