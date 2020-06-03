Казахстанцы, независимо от их этнического происхождения, считают себя единой нацией. Об этом 3 июня заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью «Комсомольской правде»

Белоруссия и Казахстан стали наивысшими достижениями по сдерживанию России – Корейба © из личного архива Якуба Корейбы

Токаев отметил, что более 3,5 миллиона русских, проживающих в стране, являются неотъемлемой частью народа и пользуются всеми правами. Он добавил, что вклад русских в становление и развитие Казахстана огромен.

На слова журналиста о том, что местные жители отмечают тенденции переименования русских названий населенных пунктов, Токаев заметил, что повального переименования нет, возвращаются исконные топографические названия.

«Власть не ставит перед собой цель полностью убрать русские названия», — высказался Токаев, добавив, что каждому переименованию предшествует историческое обоснование при учете мнения граждан.

В то же время президент Казахстана не согласился с утверждением о дискриминации в отношении желающих поступить на госслужбу. Токаев подчеркнул, что представители славянских и других этносов представлены в правительственных учреждениях, парламенте и местных органах власти.

«Русские вносят значительный вклад в развитие малого и среднего бизнеса, промышленность, сельское хозяйство. По Конституции, русский язык официально употребляется в государственных органах», — сказал казахстанский лидер.

По данным на январь 2020 года, в Казахстане проживает 18,6 миллиона человек. Большую часть населения составляют казахи (68,51%). На втором месте по численности — русские (18,85%).