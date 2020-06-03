Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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Восемь человек из числа ранее заболевших скончались, 362 выздоровели.

Таким образом, за все время пандемии количество инфицированных в стране составило 24 тысячи 823 человека, 10 тысяч 440 пациентов выздоровели, 735 умерли.

 