За минувшие сутки на Украине зафиксировали 483 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны страны

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Таким образом, за все время пандемии количество инфицированных в стране составило 24 тысячи 823 человека, 10 тысяч 440 пациентов выздоровели, 735 умерли.