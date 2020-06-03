Приказ о пролете над Вашингтоном военных вертолетов вечером 1 июня был отдан лично президентом США Дональдом Трампом в качестве «демонстрации силы» против протестующих, однако подавить протестные акции не удалось. Об этом сообщила Associated Press со ссылкой на двух чиновников Пентагона

Массовые беспорядки повышают шансы Трампа на переизбрание — эксперт из США © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. Трамп выступил за решительные действия по восстановлению порядка и призвал губернаторов штатов задействовать военных.

По словам чиновников, эти действия должны были продемонстрировать готовность властей в случае необходимости привлечь к наведению порядка в стране армейские подразделения. Тем не менее, подавить протестные акции в полной мере не удается.

Так, губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон был вынужден 2 июня объявить о введении комендантского часа. В заявлении пресс-секретаря губернатора говорится, что к соблюдению вытекающих из этого требований будут привлечены полиция и национальная гвардия Арканзаса, а также силы Госдепартамента по ЧС.

Новые меры предосторожности были предприняты властями в пригороде Чикаго, где два человека были смертельно ранены при пресечении беспорядков.

Власти потребовали от жителей оставаться дома и «держаться подальше от улиц» на следующий день после того, как акты насилия и вандализма захлестнули город Сисеро к западу от Чикаго. Там около 60 человек были арестованы, в основном за кражу со взломом и нарушение правил обращения с оружием.

Начальник полиции Лос-Анджелеса Мишель Мур сообщил 2 июня, что с начала протестов во втором по величине городе США было арестовано более 2,7 тысячи человек. Он отметил, что около 2,5 тысяч из них были арестованы за невыполнение требований разойтись или за нарушение комендантского часа. Остальным инкриминируются кражи со взломом, грабежи, нападения на сотрудников полиции и другие виды насилия.

При этом силовые методы властей и угрозы привлечения к наведению порядка армии подвергаются критике со стороны отставных политиков и военных. Так, бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Майк Маллен заявил, что ему стало плохо, когда он увидел, как бойцы Нацгвардии и другие сотрудники службы безопасности насильно убирают протестующих с площади возле Белого дома, чтобы облегчить Трампу прогулку в соседнюю церковь.

Экс-президент Джордж Буш-младший заявил, что он и его жена Лора «страдают от того, что Флойд был жестоко задушен, и обеспокоены несправедливостью и страхом, которые душат страну».

Ранее и в Белом доме признали проблему наличия системного расизма в США. Советница Трампа Келлиэнн Конуэй заявила, что в стране отсутствует равенство всех людей.